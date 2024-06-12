Edirne'de çiftlikte korkutan yangın Kentte bulunan bir çiftlikte kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

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DHA

Edirne İstasyon Mahallesi yakınlarında Erdoğan Maço'ya ait çiftlikte demirlere uygulanan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, ot balyalarına sıçradı.

Sıcak havanın da etkisiyle balyalar kısa sürede tutuşurken, yangın da giderek büyüdü.

Çiftlik çalışanları kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın 1 saatin ardından söndürüldü

Bölgeye gelen itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile alevler söndürüldü. Büyükbaşların da bulunduğu ahıra sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 1000 ot balyası yandı.

Yangına müdahale etmek isterken kolu hafif şekilde yanan bir çiftlik çalışanın tedavisi de bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)