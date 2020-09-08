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    Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü

    Kangal köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu çoban köpeğini öldüren kişi ile ilgili tahkikat başlatıldı.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 17:04
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    Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü

    Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyünde iddiaya göre merasında koyunlarını otlatan Ahmet T.’nin kangal cinsi köpeğiyle, S.Ç.’nin çoban köpeği kavgaya tutuştu.

    Kavga sonucu S.Ç.’nin çoban köpeği hayatını kaybetti.

    SİNİRLENİP ÖLDÜRDÜ

    Olayın ardından köpeğinin ölümüne sinirlenen S.Ç., sonraki gün koyunların otlatıldığı sırada Ahmet T.’nin kangal cinsi köpeğini, av tüfeğiyle vurdu. Köpek, olay yerinde öldü.

    JANDARMA TÜFEĞE EL KOYDU

    İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma bölgede inceleme yaparken, S.Ç.’nin silahına el konuldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü #1

    Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü #2

    Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü #3

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