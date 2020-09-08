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- Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü
Edirne’de çoban köpeğini tüfekle vurarak öldürdü
Kangal köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu çoban köpeğini öldüren kişi ile ilgili tahkikat başlatıldı.
- DHA
- 08.09.2020 - 17:04
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy köyünde iddiaya göre merasında koyunlarını otlatan Ahmet T.’nin kangal cinsi köpeğiyle, S.Ç.’nin çoban köpeği kavgaya tutuştu.
Kavga sonucu S.Ç.’nin çoban köpeği hayatını kaybetti.
SİNİRLENİP ÖLDÜRDÜ
Olayın ardından köpeğinin ölümüne sinirlenen S.Ç., sonraki gün koyunların otlatıldığı sırada Ahmet T.’nin kangal cinsi köpeğini, av tüfeğiyle vurdu. Köpek, olay yerinde öldü.
JANDARMA TÜFEĞE EL KOYDU
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma bölgede inceleme yaparken, S.Ç.’nin silahına el konuldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.