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    Edirne’de dayı yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi’nde, Fatih Gökçen ve yeğeni Y.A. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki Y.A., dayısı Fatih Gökçen’i silahla kasığından ve ensesinden vurdu.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 09:37
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    Edirne’de dayı yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenimescit Mahallesi Şehit Hakan Korkmaz Caddesi’nde karşılaşan Fatih Gökçen (26) ve yeğeni Y.A. (16) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Daha önceden aralarında husumet olan dayı ve yeğen arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Belindeki silahı çıkaran Y.A., dayısı Fatih Gökçen’e ateş açtı. Kurşunlar Gökçen’in kasığına ve ensesine isabet etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gökçen, ağır yaralı olarak ambulansa alınarak Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Gökçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Dayısının ölümüne sebep olan Y.A., kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Edirne’de dayı yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü #1

    Edirne’de dayı yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü #2

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