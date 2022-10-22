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    Edirne'de dereyi kirleten firmaya 657 bin lira para cezası kesildi

    Depolama şirketinin bıraktığı atık kirli su sebebiyle derenin ekolojik dengesi bozuldu. Bakanlık harekete geçerek firmaya para cezası verdi.
    • 22.10.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 17:19
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    Edirne'de dereyi kirleten firmaya 657 bin lira para cezası kesildi

    Edirne merkez sınırları içinde bulunan Hasanağa Deresi’nin renginin değiştiği ve çeşitli balık ölümlerini gören çevredeki vatandaşlar yaşanan olaydan dolayı ihbarda bulundu ve bakanlık harekete geçti.

    Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Hasanağa Deresi'nde denetimler yapıp incelemelerde bulundu.

    Kirliliğin sebebi tesisten kaynaklı olduğu ortaya çıktı

    Çeşitli çalışmalar ve incelemeer sonucunda dış etmenlerden kaynaklı atık depolama tesisinden dereye katı atık su bırakıldığı tespit edildi.

    Tesise, arıtılmamış atık kirli suyu Hasanağa Deresi’ne bırakmasından dolayı , 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 657 bin 638 TL idari para cezası kesildi.

    Edirne’de dereye atık su bırakan tesise 657 bin 638 lira idari para cezası VİDEO

    Edirne de dereyi kirleten firmaya 657 bin lira para cezası kesildi #1

    "Arıtılmadan dereye karıştığı tespit edilmiştir"

    Bakanlık, yapılan bu düşüncesiz davranışın yaptırımını sadece idari para cezası olarak kalmayacağını, katı atık depolama tesisi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “20 Ekim 2022’de Edirne merkez sınırlarında bulunan Hasanağa Deresi'ne, atık suların karışarak derenin rengini değiştiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine il müdürlüğümüz ekipleri tarafından alana ivedilikle intikal edilmiştir.

    Yapılan inceleme sonucunda düzenleme depolama sahasındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan dereye karıştığı tespit edilmiştir.

    İl müdürlüğümüz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde atık suların arıtılmadan dereye verilmesi nedeniyle 657 bin 638 lira idari para cezası uygulanarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”

    Edirne de dereyi kirleten firmaya 657 bin lira para cezası kesildi #2


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