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    Edirne'de dolu yağışı, buğdaya zarar verdi

    10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı nedeniyle Uzunköprü'deki 6 köyde bulunan buğday tarlalarında ekinler zarar gördü.
    • 17.05.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:16
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    Edirne'de dolu yağışı, buğdaya zarar verdi

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde, 10 dakika boyunca dolu yağışı etkili oldu.

    İlçeye bağlı 6 köy, yağıştan olumsuz etkilendi.

    DHA’nın haberine göre; Danışment, Bıldır, Sultanşah, Turnacı, Elmalı, Sipahi ve Yağmurca köylerinde yağış nedeniyle buğday ekili araziler zarar gördü.

    Zarar tespit çalışması yapıldı

    Köyde yaşayan vatandaşlar, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gün boyu bölgede zarar tespit çalışması yaptı. Zararın Elmalı ve Bıldır köylerinde daha büyük olduğu ifade edildi.

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    Ziraat Odası’ndan açıklama

    Uzunköprü Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada ziraat mühendislerinin sahada kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

    Açıklamada, "Ziraat mühendislerimiz Danışment, Bıldırköy, Sultanşah, Turnacı, Elmalı, Sipahi ve Yağmurca köylerini ziyaret ederek gerçekleşen dolu yağışı sonrası arazi kontrollerini sağladılar. Tüm çiftçilerimizin arazi kontrollerini gerçekleştirmeleri ve ürün sigortası bulunan çiftçilerimizin hasar tespiti için en kısa sürede başvurularını yapmaları önemle rica olunur. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun.” ifadeleri kullanıldı.

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