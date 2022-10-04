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- Edirne’de durdurulan tırdan, 94 kilo skunk çıktı
Edirne’de durdurulan tırdan, 94 kilo skunk çıktı
Polis tarafından otoban gişelerinde durdurulan tırdan, 94 kilo 754 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca ve susturucular çıktı. Tır sürücüsü Y.G., gözaltına alındı.
- 04.10.2022 - 17:48
- Güncelleme : 04.10.2022 - 17:59
Edirne’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Y.G. yönetimindeki tırı otoban gişelerinde durdurup aramalar gerçekleştirdi.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; aramada dorse bölümüne gizlenmiş 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu skunk, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait susturucu ele geçirildi. Sürücü Y.G., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edirne’de durdurulan tırdan, 94 kilo skunk çıktı VİDEO