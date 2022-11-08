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    Edirne'de ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar

    Keşan ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na girmek isteyen iki adayın üstünde kopya düzeneği bulundu.
    • 08.11.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 14:54
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    Edirne'de ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar

    Edirne Keşan’da Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı’na girmek isteyen İ.T. ve M.Ö.’nün, polis üst aramasını yaptı.

    Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde sınavda kopya çekmek amacıyla hazırlanmış kulaklık, kamera ve taşınabilir internet sağlayıcısı ele geçirildi.

    Gözaltına alınan İ.T. ve M.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

    Sınavı geçmek için hazırladıkları öğrenildi

    Şüphelilerin ifadelerinde, bundan önce de birçok kez sınava girdiklerini, başarısız olduklarını ve tekrar başarısız olmamak amacıyla böyle bir düzenek hazırladıklarını söyledikleri öğrenildi.

    3 bin liraya düzenek kurdular

    İ.T. ve M.Ö.’nün, düzenekleri Edirne’den 3 biner lira karşılığında temin ettikleri kaydedildi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Edirne de ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar #1

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    Edirne de ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar #4

    Edirne de ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar #5

    Edirne de ehliyet sınavına girerken kopya düzeneği ile yakalandılar #6


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