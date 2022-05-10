Edirne'de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi

Edirne'nin Keşan ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda oluşturulan alana, rampa bulunmadığı için tekerlekli sandalyeli engelliler giremedi.

Edirne'de Keşan Belediyesi'nce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kortej yürüyüşü ve program düzenlendi.

Keşan Kent Müzesi önünde oluşturulan kortej, Belediye bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Korteje, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki programda çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Bedensel engelliler, kendileri için oluşturulan alana giremedi

Bedensel engelliler için düzenlenen etkinlikte ortaya çıkan görüntü, görenleri şaşırttı.

Tekerlekli sandalyedeki bedensel engelliler, rampa bulunmadığı için oluşturulan alana giremedi.

Merdiven kenarında seyretmek zorunda kaldılar

Bedensel engelliler, programı merdivenlerin kenarında seyretmek zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan’ı engelsiz bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Başkanın açıklamaları şaşırttı

DHA'nın aktardığına göre Helvacıoğlu, etkinlikte ortaya çıkan görüntüyle çelişen açıklamasına şöyle devam etti:

"Keşan'da yaşayan engelli kardeşlerimin engelsiz yaşamı nasıl arzu ettiklerinin farkındayız. İçlerini okuyorum, çünkü bizim içimiz de öyle. Keşan Belediyesi ve tüm kurumlar olarak engelli dostu bir şehir olmanın çabası içerisindeyiz. Sözde ya da lafta değil; projeyle, gönül belediyeciliği anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' prensibiyle engellilerimiz için çalıştığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."