Petrol
105.7
-0.23%
Euro
16.11
1.05%
Dolar
15.25
1.12%
Altın
911.00
1.30%
Borsa
2488
0.90%
Bitcoin
494.879
-2.13%
BTXN Coin
14.68
-4.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Edirne'de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi

    Edirne'nin Keşan ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen programda oluşturulan alana, rampa bulunmadığı için tekerlekli sandalyeli engelliler giremedi.
    • 10.05.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi

    Edirne'de Keşan Belediyesi'nce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kortej yürüyüşü ve program düzenlendi.

    Keşan Kent Müzesi önünde oluşturulan kortej, Belediye bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Korteje, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ve öğrenciler katıldı.

    Atatürk Anıtı önündeki programda çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

    Bedensel engelliler, kendileri için oluşturulan alana giremedi

    Bedensel engelliler için düzenlenen etkinlikte ortaya çıkan görüntü, görenleri şaşırttı.

    Tekerlekli sandalyedeki bedensel engelliler, rampa bulunmadığı için oluşturulan alana giremedi.

    Merdiven kenarında seyretmek zorunda kaldılar

    Bedensel engelliler, programı merdivenlerin kenarında seyretmek zorunda kaldı.

    Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan’ı engelsiz bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

    Edirne de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi #1

    Başkanın açıklamaları şaşırttı

    DHA'nın aktardığına göre Helvacıoğlu, etkinlikte ortaya çıkan görüntüyle çelişen açıklamasına şöyle devam etti:

    "Keşan'da yaşayan engelli kardeşlerimin engelsiz yaşamı nasıl arzu ettiklerinin farkındayız. İçlerini okuyorum, çünkü bizim içimiz de öyle. Keşan Belediyesi ve tüm kurumlar olarak engelli dostu bir şehir olmanın çabası içerisindeyiz. Sözde ya da lafta değil; projeyle, gönül belediyeciliği anlayışıyla, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' prensibiyle engellilerimiz için çalıştığımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

    Edirne de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi #2

    Edirne de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi #3

    Edirne de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi #4

    Edirne de engelliler kendileri için düzenlenen programı uzaktan izledi #5


    İlginizi Çekebilir

    Kız kaçırma meselesinde kan aktı
    3. Sayfa

    Kız kaçırma meselesinde kan aktı

    Biyolojinin ötesine geçmek: Epigenetik Devrimi
    Kitap

    Biyolojinin ötesine geçmek: Epigenetik Devrimi

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir