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    Edirne'de eski sevgilisini yaralayıp kendisini ihbar etti

    Edirne’nin Keşan ilçesinde F.E., sokakta karşılaştığı ve kendisini telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdüğü eski erkek arkadaşı S.G.'yi çakıyla yaraladı.
    • 07.10.2022 - 18:26
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    Edirne'de eski sevgilisini yaralayıp kendisini ihbar etti

    Edirne'nin Keşan ilçesindeki Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde 3 çocuk annesi F.E., daha önce birlikte yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı eski erkek arkadaşı S.G.’yi kendisini telefonla rahatsız ettiği gerekçesiyle Rasim Ergene Caddesi üzerinde çakıyla yaraladı.

    Yaralanan S.G., özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Kendisini ihbar etti

    Olayın ardından F.E., polisi arayarak, kendisini ihbar etti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, F.E.’yi gözaltına aldı.

    DHA'nın aktardığına göre olayda kullanılan çakı ise bir çöp bidonunun içinde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Edirne de eski sevgilisini yaralayıp kendisini ihbar etti #1

    Edirne de eski sevgilisini yaralayıp kendisini ihbar etti #2

    Edirne de eski sevgilisini yaralayıp kendisini ihbar etti #3


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