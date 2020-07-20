Edirne’de evde bulunan 15 kiloluk bonzai leğenle taşındı

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Bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen bonzailere el konulurken, operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne’nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma sonunda, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

LEĞENLE TAŞINDI

Evde yapılan aramada 30 poşet içerisinde 15 kilo 281 gram bonzai, kilit poşet içerisinde 11,20 gram toz bonzai ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Bonzailer, polis ekiplerince leğen içerisinde taşınırken, olayla ilgili Y.A. isimli şüpheli, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sabıkalı olduğu belirlenen Y.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu.