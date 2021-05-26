Edirne'de evini soyan hırsızları sokakta yakaladı

Edirne'de evini soyan hırsızları yakalayan O.U., polis ekiplerine teslim etti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan O.U.’nun 700 Evler Konutları’ndaki evine, 18 ve 16 yaşında olan E.G. ve C.K. isimli iki kişi girdi.

POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Eve giren iki kişi, 1 televizyon, 2 bilezik ve 3 bin 500 lira nakit para çaldı. Şüphelileri fark eden O.U., polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLARI SOKAKTA GÖRÜNCE..

O.U., olaydan yaklaşık 4 saat sonra 700 Evler Camisi’nin önünde evine hırsızlık için giren E.G. ve C.K. ile karşılaştı. O.U., iki şüpheliyi yakalayıp polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.K. tutuklandı, E.G. ise serbest bırakıldı.



