Şerbettar köyünde yaşayan Rasim ve Hatun Balcı çiftinin evlerinin yanmasıyla, tüp bebek tedavisi için hem biriktirip hem borçla topladıkları 100 bin lira para da kül oldu.

Edirne’nin Havasa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde ikamet eden Rasim (51) ve Hatun (38) Balcı’nın tüp bebek hayalleri, evlerinde çıkan yangınla birlikte küle döndü.

Fabrikada işçi olan Rasim Balcı ile gündelik işler için evlere giden Hatun Balcı, 12 yıllık evlilik hayatlarında 3 kez tüp bebek tedavisi almalarına rağmen istedikleri sonucu elde edemedi.

Bir çocuk hayali kuran çift, dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarının üzerine borç para aldı. Yaklaşık 100 bin lira biriktiren çiftin hayalleri, pazar günü elektrik kontağından çıkan yangınla kül oldu.

Edirne’de evlerinde çıkan yangınlar tüp bebek paraları kül oldu VİDEO



“Üzerimizdeki kıyafetten başka bir şeyimiz kalmadı”

DHA’nın haberine göre, evinde meydana gelen yangınla her şeylerini kaybettiğini söyleyen Rasim Balcı, şu sözleri kaydetti:

“Eşimle birlikte işimizi bitirdik, o niyetli olduğu için içeri girdi. Ben de kahveye gittim. Eşim de dinlenme amacıyla uzanmış. Kalktığında bir bakıyor ki her yer alev içinde. Hemen telefonunu kapıp beni arıyor. Koşarak geldim, bir de baktım çatı komple alev içinde. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ocağımız söndü. Her şeyimiz yandı. Bir miktar paramız vardı, o da yandı. Yaklaşık 100 bin TL vardı. Onu da biriktirme amacımız, bizim çocuğumuz olmuyor, tüp bebek tedavisi görmek için biriktiriyorduk. O da gitti. Ben fabrika işçisiyim. Birikim kalmadı. Komşularımız yardımcı oluyor ama biz devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz. Komşumuzun boş evi var, orada kalıyoruz. Halimiz bu. Evimiz babadan kalmaydı. Başka gidecek yerimiz yok. Ne yapabiliriz bilmiyorum. İş adamlarımızdan, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Üzerimizdeki kıyafetten başka bir şeyimiz kalmadı.”





“Bir evlat hasreti, biz tüp bebek deneyecektik”

Evinde başlayan yangında ortaya çıkan ses sonucunda uykusundan uyanarak alevlerden kurtulduğunu söyleyen Hatun Balcı, gözyaşları ile şu sözleri kaydetti:

"Gözlerimi açtığımda evimizin bütün tavanı yanıyordu. Sadece giriş kalmıştı, oradan çıkabildim. Çıktığımda bütün ev yanıyordu, itfaiyeyi arayabildim. Eşimi aradım, 'Ev yanıyor' dedim. Köylü geldi ama yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir miktar paramız vardı. Yarısını kardeşimden borç almıştım. Birikimimiz vardı. Eşim fabrikada çalıyor, ben de gündelik işte çalışıyorum. Bir evlat hasreti, biz tüp bebek deneyecektik. Onun için birikim yapıyorduk. O birikim de gitti.





“Hem borçla kaldık, hem de para gitti”

Bu ay orucu tutup, oruçtan sonra yine başlayacaktık. Çünkü çok denedik, tedavi gördük. Evlat kısmet olmadı. Bir daha şansımızı deneyelim dedik ama o da elimizden gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. 100 bin TL paramız vardı. 35 bin TL kardeşimden, 25 bin TL komşumuzdan borç almıştık. Hem borçla kaldık, hem de para gitti.





“Yanan birikimimiz içinde eşimin çıkış tazminatı da vardı”

Tarlada çapa işine, elma toplamaya gidiyordum. Gündelik işlerde çalışıyordum. Oradan birikimimiz vardı. Tüp bebekte ne kadar devlet katkısı olsa bile masrafın çok oluyor. Biz 3 defa denedik olmadı. Özelde denedik olmadı. 12 senede 2-3 defa yüz felci geçirdiğim için eşim çalışıp ödedi. Yaptığımız en son birikim de burada gitti. Evimiz ile beraber eşyamız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Üstümdekiler de komşunun verdiği kıyafetler. Devlet büyüklerinden, bir yardım kuruluşu da olabilir, bize bir yardım eli uzatılsın. Biz bu halde ne yapacağız, nereye gideceğiz? Evlat birikimimiz gitti, kiraya da çıkamayız. Fabrika da devamlı iş değil. Daha önce eşimi işten çıkarmışlardı. Yanan birikimimiz içinde eşimin çıkış tazminatı da vardı. O da gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bize bir yardım eli uzatılsın, evimiz yapılsın. Bir de tüp bebek için bir hastanede bize yardım edilsin.”