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    Edirne'de evlerinde silahla öldürüldüler

    Elmalı köyündeki bir aile katliamı yaşandı. Aynı aileden 4 kişi evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 12:25
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    Edirne'de evlerinde silahla öldürüldüler

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde yaşayan aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde bir faciayla karşı karşıya geldi.

    Durum üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    4 KİŞİLİK AİLE EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

    Silahla vurulduğu tespit edilen Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan acı olayın ardından açıklamalarda bulundu.

    VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir"

    Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

    Edirne de evlerinde silahla öldürüldüler #1


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