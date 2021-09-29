Euro
10.3649
0.09%
Dolar
8.9121
-0.05%
Altın
494.43
-0.08%
Borsa
1.392
0.59%
Bitcoin
369.459
-1.06%
EXEN Coin
19.99
-4.07%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Edirne'de feci kaza: 4 yaralı

    Edirne'de, akşam saatlerinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 23:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de feci kaza: 4 yaralı

    Edirne'de saat 21.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi'nde ilerleyen İlker Kozan yönetimindeki otomobil, Kanarya Sokak'tan gelen Mert Ömür'ün kullandığı cipe çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle Ömür'ün kullandığı cip takla attı.

    YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    Kazada cip sürücüsü Ömür ile otomobilde bulunan aynı aileden İlker Kozan, Emine Kozan ve Öykü Kozan yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Edirne de feci kaza: 4 yaralı #1

    Edirne de feci kaza: 4 yaralı #2

    Edirne de feci kaza: 4 yaralı #3

    Edirne de feci kaza: 4 yaralı #4

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir