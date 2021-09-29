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- Edirne'de feci kaza: 4 yaralı
Edirne'de feci kaza: 4 yaralı
Edirne'de, akşam saatlerinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 29.09.2021 - 23:51
Edirne'de saat 21.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi'nde ilerleyen İlker Kozan yönetimindeki otomobil, Kanarya Sokak'tan gelen Mert Ömür'ün kullandığı cipe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Ömür'ün kullandığı cip takla attı.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Kazada cip sürücüsü Ömür ile otomobilde bulunan aynı aileden İlker Kozan, Emine Kozan ve Öykü Kozan yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.