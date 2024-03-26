Edirne'de feci kaza! Ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de yaşanılan kazada kan aktı..
Uzunköprü ilçesinde çevre yolunda Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana gelen olayda, Mustafa İ. kontrolündeki 22 NL359 plakalı minibüs, Yusuf Şahin idaresindeki 22 LF 699 plakalı traktör ile çarpıştı.
Yaşanan kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü Şahin, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu traktör sürücüsü Şahin’i sıkıştığı yerden çıkardı.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Yusuf Şahin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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