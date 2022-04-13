Edirne’de fırın sahibi, yere dökülen un görüntülerinin kurgu olduğunu söyledi

Yere dökülen unların yeniden lavaş yapımında kullanıldığına dair görüntülerin ardından açıklama yapan fırın sahibi, görüntülerin kurgu olduğunu, mülk sahibinin şantaj için kullandığını ileri sürdü.

Edirne’de, Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş fırınında çekilen görüntüler büyük tepki topladı.

Görüntülerde, 1 çalışanın yere dökülen unları kürekle toplayıp, yeniden lavaş yapımında kullandığı görüldü.

“Eski tarihli bir olaydır”

DHA’nın haberine göre; olaya ilişkin görüntüler, sosyal medya hesaplarından yeniymiş gibi paylaşılınca, belediye yetkilileri yaklaşık 2 ay önce fırında denetimin yapıldığını ve gerekli cezanın uygulandığı yönünde açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Edirne'de yerden topladıkları unları hamur yapan işçiler VİDEO ARŞİV

“Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun”

Fırının sahibi Onur Mersin’den ise farklı bir iddia geldi. Mersin, videonun kurgu olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi.

“Bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor”

Bu video zaten 6- 7 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor. Bu videoyu çektiğinde elemanlara, 'Yalandan Onur'a gösterelim, korkutma amaçlı' dedi. Arkadaş arasındaki ilişkiler aracılığıyla öyle yapıldı. Bu videoyu çekince o un zaten kullanılmadı.





“O un kullanılsa lavaş zaten parçalanır”

O un çöpe döküldü. O un zaten kullanılmaz. Kullanılırsa zaten lavaş parçalanır, dağılır. Ayrıca hijyene uygun değil. Arkadaşlarla konuşmadan ses kaydı da mevcut.

“Benden haddinden fazla şey istemeye başladı”

Şantaja 'artık yeter' dedim. Benden haddinden fazla şey istemeye başladı. Yemek istemeye başladı, kız arkadaşıyla gidecek, 'Buradan bana yemek söyleyin', evine gidiyorduk 'malzemeleri getirin gelin'. Kirayı 3-4 katına çıkardı. Artık yeter, insanın bir yerde dayanma noktası var. Parayı vermeyince bu videoyu yayınladı. Kirasını veriyorum ama şantajı uyguladıktan sonra fazla kira vermemeye başladım.

“Ekmekle oynamak bu kadar kolay olmamalı”

Ticari hayatım acayip etkilendi. İşlerimde düşüş oldu. Bununla ilgili adli yola da başvurmuştum. Bu olay zaten 1 ay önceden ateşlendi. 1 ay önce suç duyurusunda bulundum. Mahkemeye verdik, karar yargının. Ekmekle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Buradan 100 kişi ekmek yiyor. Burada çalışanlar, aileleri, benden mal alanlar. Hatta 100 kişi değil, binlerce kişi ekmek yiyor. Şu ana kadar bir kişi bile zehirlenmedi. Hijyenik olmasa zaten doğal yollarla bir zehirlenme olurdu.

“Burada kaçak göçmen işçiler çalıştırılıyor denildi, hepsi yalan”

Görüntüyü görür görmez işçileri işten çıkardım. Burada kaçak göçmen işçiler çalıştırılıyor denildi, hepsi yalan. Bir de özeleştiri yapayım, eksiğim vardı, olmaması gereken şeyler vardı. Mesela işçilerin kılık kıyafeti. Ondan sonra onlara bir düzen getirdim. Hepsini çözdüm.”