Freni patlayan kömür kamyonu, kaldırıma çıkıp yan yattı. Kömürlerin başka bir kamyona tahliyesinin ardından kaza yapan araç, vinç yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Gazi Caddesi üzerinde, freni patlayan kömür kamyonu, kaldırıma çıkarak yan yattı.

Kazada, sürücü Ferdi Okay çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonun içinden çıkartıldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Korna çalarak faciayı engelledi

İHA’nın haberine göre; freninin patladığını anlayan sürücü bir faciayı önlemek için korna çalarak çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaşmalarını sağladı.

Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kömürlerin gelen başka bir kamyona taşınmasının ardından bölgeye gelen vinç ile yan yatan kamyon kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne’de, freni patlayan kömür kamyonu kaldırıma çıktı VİDEO

