Edirne'de hafif ticari araçtan 7 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de TEM otoyolu gişeler mevkisinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri hafif ticari araca dur ihtarında bulundu.
İhtara uymayan araç sürücüsü ters yöne girerek kent merkezine doğru kaçmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Yaşanan takip sırasında sürücü yol üzerinde durup araçtaki kişileri indirdi.
Gözaltına alındı
Araçtan inen kişiler yol kenarındaki araziye doğru yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri takibe aldıkları aracı durdurup sürücüsünü gözaltına aldı.
Arazide yaya olarak kaçanlar ise motosikletli polisler tarafından takibe alındı.
7 göçmen yakalandı
Bölgede yapılan aramalarda 7 göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada ise göçmenlere ait sırt çanları ve eşyalar ele geçirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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