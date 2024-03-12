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Edirne'de hafif ticari araçtan 7 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de hafif ticari araçtan 7 kaçak göçmen çıktı Edirne'de jandarma ekiplerinin ihtarına uymayan ve polis ekiplerinin de katıldığı takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta bulunan 7 göçmen ile sürücü yakalandı.