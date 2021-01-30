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    Edirne'de havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yakalandı

    Edirne'de kavgaya karışıp, silahla havaya ateş açan 2 şüpheli, motosikletle kaçmaya çalıştığı sırada yaşanan 7 kilometrelik kovalamacada yakalandı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 22:27
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    Edirne'de havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yakalandı

     

    Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti.

    Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir kavgaya rastlamadı.

    Bu sırada mahallede inceleme yapan ekipler kavgaya karışıp, havaya ateş ettiği iddia edilen 2 şüphelinin plakasız motosikletle kaçtığını gördü.

    Edirne de havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yakalandı #1

    7 KM. SÜREN KOVALAMACA İLE YAKALANDILAR

    Ekiplerin, kaçan motosikletin peşine düşmesiyle, şüpheli ve polis arasında kovalamaca başladı. Tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren şüpheliler, yaklaşık 7 kilometrelik kovalamacanın ardından İl Özel İdaresi kavşağında yakaladı.

    Edirne de havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yakalandı #2

    Yere yatırılıp ters kelepçeye gözaltına alınan 2 şüpheli, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve motosiklette yaptığı aramada, herhangi bir silaha rastlamadı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Edirne de havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yakalandı #3

    Edirne de havaya ateş açıp polisten kaçan 2 kişi yakalandı #4

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