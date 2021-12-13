Euro
15.9431
1.4%
Dolar
14.1316
1.79%
Altın
819.07
2.92%
Borsa
2.11
3.64%
Bitcoin
702.502
-0.72%
BTXN Coin
40.02
-2.29%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Edirne'de hayvanlar telef oldu

    Sağanak yağışla beraber sel yaşanan Enez'de, duvarı yıkılan ahır içerisinde bulunan çok sayıda hayvan telef oldu.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de hayvanlar telef oldu

    Edirne'de sel felaketi...

    Enez ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgede hasarlara sebep oldu.

    Köy yolları adeta dereye dönerken, sel sularının şiddetine dayanamayan ahır duvarları yıkıldı.

    85 HAYVAN TELEF OLDU

    Duvarların yıkılmasıyla bir ahırda bulunan 70 tavuk, 14 kuzu ve 1 koyun canından oldu.

    Hayvanların sahibi Batuhan Gürkan, "Şiddetli yağış nedeniyle duvarlar olduğu gibi yıkıldı. Nasıl oldu anlamadım. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu." dedi.

    Edirne'de sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu

    Edirne de hayvanlar telef oldu #1

    Edirne de hayvanlar telef oldu #2

    Edirne de hayvanlar telef oldu #3

    Edirne de hayvanlar telef oldu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir