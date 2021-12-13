Edirne'de hayvanlar telef oldu

Sağanak yağışla beraber sel yaşanan Enez'de, duvarı yıkılan ahır içerisinde bulunan çok sayıda hayvan telef oldu.

Edirne'de sel felaketi...

Enez ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bölgede hasarlara sebep oldu.

Köy yolları adeta dereye dönerken, sel sularının şiddetine dayanamayan ahır duvarları yıkıldı.

85 HAYVAN TELEF OLDU

Duvarların yıkılmasıyla bir ahırda bulunan 70 tavuk, 14 kuzu ve 1 koyun canından oldu.

Hayvanların sahibi Batuhan Gürkan, "Şiddetli yağış nedeniyle duvarlar olduğu gibi yıkıldı. Nasıl oldu anlamadım. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu." dedi.

Edirne'de sel duvarları yıktı, hayvanlar telef oldu