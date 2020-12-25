Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişindeki su sayacını yerinden söküp çalan hırsız, yere akan suyu bezle sildikten sonra binadan ayrıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesi, İspat Camii Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, açık olan apartman kapısından içeri girerek giriş katında bulunan ana su sayacını söktü.

AKAN SUYU BEZ İLE SİLİP AYRILDI

Sık sık merdivenleri ve kapıyı kontrol eden şüpheli vanayı sökerek, cebine koydu. Şüpheli, vanayı söktüğü sırada yere akan suyu da cebinden çıkardığı bezle sildikten sonra binadan ayrıldı.

Edirne'de hırsız, söktüğü sayaçtan akan suyu temizledi-Video

BİNA SAKİNLERİ, SULARI AKMAYINCA DURUMU FARK ETTİ

Suların akmaması üzerine şüphelenen bina sakinleri, ana su vanasının yerinden sökülerek, çalındığını fark etti. İhbar üzerine polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.