Edirne'de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı

EDİRNE'nin silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu.

Edirne’de bir sokakta silahlı bir kavga gerçekleşti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

CAMDAN KİREMİT ATILDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına mahalledeki bir evin çatısından kiremit ve taş atıldı.

Polis aracının camı kırılırken, şüpheliler havaya ateş amaya devam etti. Polis ekiplerinin desteği üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi.

Olayın ardından mahallede inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.





















