Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
302.699
-1.15%
EXEN Coin
31.50
-1.68%
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Edirne'de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı

    EDİRNE'nin silahlı kavga ihbarına giden polis aracına kiremitli saldırıda bulunuldu.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 00:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı

    Edirne’de bir sokakta silahlı bir kavga gerçekleşti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    CAMDAN KİREMİT ATILDI

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına mahalledeki bir evin çatısından kiremit ve taş atıldı.

    Polis aracının camı kırılırken, şüpheliler havaya ateş amaya devam etti. Polis ekiplerinin desteği üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi.

    Olayın ardından mahallede inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Edirne de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı #1

    Edirne de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı #2

    Edirne de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı #3

    Edirne de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı #4

    Edirne de ihbara giden polis aracına kiremitle saldırıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir