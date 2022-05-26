Edirne'de iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti

Gündüz başlayan tartışmanın gece saatlerinde silahların, beyzbol sopalarının ve bıçakların konuştuğu kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edirne'de bulunan Talatpaşa Mahallesi Kasım Paşa Hamam Sokak'ta daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup, bir çay bahçesinde karşılaşınca tartışma yaşadı.

Daha sonra gece geç saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde tekrar iki grubun karşılaşması sonucu çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Beyzbol sopaları ve kan izleriyle karşılaştılar

İHA'nın haberine göre; Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kan izleri ve beyzbol sopalarıyla karşılaştı.

Ayrıca olayla ilgisi olduğu belirlenen bir otomobil de olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

4 yaralı

Yaşanan kavgada Y.S ve Ö.S. sırtlarından kurşunla yaralanırken M.G ve. A.G. beyzbol sopasıyla aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişiyi ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Silah seslerini duyunca korktuk"

Silah seslerini duyduklarından dolayı çok korktuklarını ifade eden Sayime Çetin, hemen üst katta kaldıklarını belirterek, "Silah seslerini duyunca bütün çocuklara yere yatın dedim. Daha sonra yaralan gruptan bazıları bir şeyler konuşuyordu, bir şey anlayamadık. Dışarı çıktığımızda yerde uzanan yaralı gördük, yardım ettik." dedi.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.