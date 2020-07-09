Edirne'de iki grup arasında silahlı kavga: 7 yaralı

İki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'ne bağlı Büyük Zincirlikuyu Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşürken, Pamukçular Sokak'ta devam eden olayda E.Ö., kendisini takip eden kişilere evinin penceresinden av tüfeği ile ateş etti.

7 YARALI

Olayda, N.T, C.A, K.K, O.Ç, M.T, Y.A ve H.A vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.Ö. ise gözaltına alındı.