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- Edirne'de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar
Edirne'de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar
- DHA
- 04.01.2022 - 17:31
- Güncelleme : 04.01.2022 - 18:07
Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Zincirlikuyu Sokak'ta Şefik Püsküllü'ye ait evin samanlık kısmında, öğleden sonra yangın çıktı.
Dumanları gören komşular, durumu ev sahiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İNEKLER AHIRDAN UZAKLAŞTIRILDI
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, ev sahipleri ise samanlığın yanındaki ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için çabaladı.
Ahırda bulunan 5 ineğini çıkarmak için zamanla yarışan ev sahipleri, zor anlar da yaşadı. 4 inek sahipleri tarafından çekilerek, 1 inek ise traktöre bağlanarak bölgeden uzaklaştırıldı.
Edirne'de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar VİDEO
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, kurtarılan inekler güvenli bölgeye götürüldü.