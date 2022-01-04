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    Edirne'de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

    Bir samanlıkta çıkan yangında, yan taraftaki ahırda bulunan ineklerini kurtarmak isteyen sahipleri, büyük çaba gösterirken yangın kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 18:07
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    Edirne'de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar

    Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Zincirlikuyu Sokak'ta Şefik Püsküllü'ye ait evin samanlık kısmında, öğleden sonra yangın çıktı.

    Dumanları gören komşular, durumu ev sahiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İNEKLER AHIRDAN UZAKLAŞTIRILDI

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, ev sahipleri ise samanlığın yanındaki ahırdaki hayvanlarını kurtarmak için çabaladı.

    Ahırda bulunan 5 ineğini çıkarmak için zamanla yarışan ev sahipleri, zor anlar da yaşadı. 4 inek sahipleri tarafından çekilerek, 1 inek ise traktöre bağlanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

    Edirne'de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar VİDEO

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, kurtarılan inekler güvenli bölgeye götürüldü.

    Edirne de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar #1

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    Edirne de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar #7

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    Edirne de ineklerini yangından kurtarmak için zamanla yarıştılar #10


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