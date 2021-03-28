Edirne'de iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Aynı evde yaşadığı arkadaşını vahşi şekilde öldüren ve kısa sürede yakalanan zanlı, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi.

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan bir apartmandan gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bina içerisinde 30 yaşındaki Kadir Şeker’in cansız bedenini buldu.

Aldığı bıçak darbeleriyle vahşice öldürüldüğü belirlenen inşaat işçisi Kadir Şeker’in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

KATİLİ İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmalarda cinayet şüphelisinin Kadir Şeker'in iş arkadaşı olan 43 yaşındaki Özgür Y. olduğunu tespit etti.

Ekipler yaptıkları 2 saat 24 dakika süren çalışmanın ardından, cinayet şüphelisi Özgür Y.’yi Uzunköprü’nün Dereköy köyünde yakalayarak gözaltına aldı.

"GÖRÜŞTÜĞÜM KADINI KISKANDI"

Zanlı Özgür Y. ifadesinde suçunu itiraf etti. Özgür Y. ifadesinde, Uzunköprü ilçesinde yaşadığını zaman zaman ilçeye gitmediği günlerde iş arkadaşı olan Kadir Şeker ile aynı evde kaldıklarını, bir kadınla görüştüğünü bu kadın yüzünden öldürdüğü Kadir ile aralarında zaman zaman kıskançlık yaşadıklarını, en son tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve cinayet işlediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.