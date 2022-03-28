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    Edirne'de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı

    Edirne’de büfede istediği sigarayı bulamayınca öfkelenen şahıs, iş yeri sahibini bıçaklayarak kaçtı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 22:43
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 22:56
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    Edirne'de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı

    Edirne Yacıkcı Şahin Mahallesi'nde bir şahıs sigara almak için büfeye gitti.

    İSTEDİĞİ SİGARA KALMAYINCA BÜFE SAHİBİNİ BIÇAKLADI

    Şahıs, büfede istediği sigaranın kalmadığının söylenmesi üzerine sinirlenip büfeciyi bıçaklayarak kaçtı.

    Kimliği belirsiz kişinin büfeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Edirne'de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı - Video

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan büfe sahibi Hasan Tırpan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Edirne de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı #1

    Edirne de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı #2

    Edirne de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı #3

    Edirne de İstediği sigarayı bulamayan şahıs büfe sahibini bıçakladı #4


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