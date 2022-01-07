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    Edirne’de kaçak göçmen, saklandığı tırdan yola düştü

    Gizlice girdiği tırda yedek lastik bölmesine saklanan Afganistan uyruklu 17 yaşındaki S.Z., tır hareket halindeyken yola düşerek yaralandı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 09:59
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    Edirne’de kaçak göçmen, saklandığı tırdan yola düştü

    Bulgaristan’a geçmek isteyen kaçak göçmenler, tırlara gizlice binmeye devam ediyor…

    Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden Ş.E. isimli tır sürücüsü, sınır kapısına iki kilometre kala dorse kısmından bir şeyin yola düştüğünü fark ederek emniyet şeridinde durdu. Sürücü, yol ortasında yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Edirne’de kaçak göçmen, saklandığı tırdan yola düştü #1

    YEDEK LASTİK BÖLMESİNE SAKLANDI

    Yaralının Afganistan uyruklu S.Z. (17) olduğu belirlendi.

    Kaçak göçmenin, park halindeyken tırın dorsesindeki yedek lastik bölmesine saklanarak sınırı geçmeye çalıştığı tespit edildi.

    Edirne’de kaçak göçmen, saklandığı tırdan yola düştü #2

    Edirne’de kaçak göçmen, saklandığı tırdan yola düştü #3


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