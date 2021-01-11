Edirne'de kaçak içki, parfüm, cep telefonu ve domuz eti ele geçirildi

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 bin 675 cep telefonu, 110 litre kaçak içki, 600 şişe parfüm ve 173 kilo domuz etine el konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Lalapaşa ve İpsala ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Lalapaşa ilçesinde bir şüphelinin ev, iş yeri, çiftlik ve evinde yaptığı aramada 110 litre kaçak viski ile votka ele geçirdi.

KAÇAK PARFÜM VE DOMUZ ETİ BULUNDU

TEM gişeleri mevkisinde arama yapılan İstanbul'dan Romanya'ya gittiği belirlenen araçta, piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan 600 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda da 2 bin 675 adet kaçak cep telefonu ile 173 kilo domuz eti ele geçirdi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.