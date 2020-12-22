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    Edirne'de karantinayı delen şahıs yakalandı

    Keşan ilçesinde karantina süresini ihlal edip sokağa çıkan temaslı kişi, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 02:40
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 02:45
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    Edirne'de karantinayı delen şahıs yakalandı

    Edirne'de temaslı olduğu için Keşan ilçesinde sokağa çıkmaması gereken ve karantina sürecine uymadığı iddia edilen M.D. (32) isimli şahıs Malkara’ya geldi.

    KARANTİNAYA ALINDI

    Ekipler tarafından yakalanan M.D., polis ve filyasyon ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirildi.

    M.D., kontrollerinin ardından Çorlu ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdu’na götürülerek burada karantinaya alındı.

    Edirne'de karantinayı delen şahıs yakalandı İZLE

    Edirne de karantinayı delen şahıs yakalandı #1

    Edirne de karantinayı delen şahıs yakalandı #2

    Edirne de karantinayı delen şahıs yakalandı #3

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