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    Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin torunu konuştu

    Elmalı köyünde katledilen 4 kişilik aileden biri olan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, "Duvarlarda, camlarda kan var, belki de hiç uğruna katledildiler" dedi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 11:55
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    Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin torunu konuştu

    Geçtiğimiz gün Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

    Aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklanırken evlerinde ölü bulunan Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, katliamın yaşandığı evde her şeyin dağıtıldığı söyledi.

    Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin torunu konuştu VİDEO

    "BELKİ DE HİÇ UĞRUNA KATLEDİLDİLER"

    Tunçer evde duvarların ve camların kana bulandığını belirterek, "Hepimiz üzgünüz. Ne olduğunu neler yapıldığını bilmiyoruz. Belki de hiç uğruna katledildiler. Sabah önce eşime söylemişler ben sonradan öğrendim. Baştan bana sadece Anıl vurulduğu söylendi. Sonra ben her şeyi gidince öğrendim. Sadece duvarlarda, camlarda kan var. Dedemin olduğu tarafı hiç görmedik. Ama her yeri dağıtmışlar. Nasıl kıydılar hiç bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum." dedi.

    Edirne'de evlerinde silahla öldürüldüler



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