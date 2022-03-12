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    Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken bulundu

    Havsa ilçesinde kaybolan Sabber Erdi, donmak üzereyken jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 23:03
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    Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken bulundu

    Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy’de yaşayan Sabber Erdi(83), sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinin haber alınamadı.

    AİLESİ AFAD VE JANDARMAYA BİLDİRDİ

    Ailesi ve köylüler, yaptığı aramadan sonuç alamayınca durum İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD’a bildirildi.

    KÖY YAKININDA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

    Ekiplerin köy çevresinde yaptığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı aramada Erdi, akşam saatlerinde köy yakınlarında bulundu.

    Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen erdi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    Edirne de kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken bulundu #1

    Edirne de kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken bulundu #2

    Edirne de kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken bulundu #3

    Edirne de kaybolan yaşlı kadın, donmak üzereyken bulundu #4


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