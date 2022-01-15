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Edirne'de kaza yapan taksicinin alkollü olduğu ortaya çıktı

Edirne'de kaza yapan taksicinin alkollü olduğu ortaya çıktı

Seyir halindeyken kontrolden çıkan taksi, önündeki otomobile çarptı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ise taksi şoförünün alkollü olduğu belirlendi.