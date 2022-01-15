- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne'de kaza yapan taksicinin alkollü olduğu ortaya çıktı
Edirne'de kaza yapan taksicinin alkollü olduğu ortaya çıktı
Seyir halindeyken kontrolden çıkan taksi, önündeki otomobile çarptı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ise taksi şoförünün alkollü olduğu belirlendi.
- İHA
- 15.01.2022 - 09:48
- Güncelleme : 15.01.2022 - 09:48
Taksi şoförleriyle yaşanan sorunların ardı arkası kesilmezken, bir skalndal da Edirne'den geldi.
Edirne'nin Talatpaşa Caddesi üzerinde seyreden Gökhan Sofuoğlu idaresindeki 22 T 0247 plakalı taksi kontrolden çıkarak önünde bulunan Bahri Aldemir idaresindeki 22 BA 277 plaka otomobile çarptı.
ALKOL KONTROLÜ YAPILDI
Yaşanan kazada iki sürücü de yara almazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alkol kontrolü yaptı.
TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontrolde ticari taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu'nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 1823 lira para cezası kesildi. Ardından ise olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.