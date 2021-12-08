Edirne'de kazada ölen 2 kişi, çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı

Edirne'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki H.O. (31) ve A.U.Ç (33) hayatını kaybetti. Cansız bedenleri, güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları hastanenin morguna kaldırıldı.

Edirne'de Hakkı Omarköy yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle önce bariyerlere ardından da emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Omarköy ile yanındaki Ahmet Uygar Çolak araçta sıkıştı.

CANSIZ BEDENLERİ 1 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

ÇALIŞTIKLARI HASTANEYE CENAZELERİ GİTTİ

Yaşamını yitiren Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak'ın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Hakkı Omarköy'ün 21 Temmuz'da Meltem Omarköy ile dünya evine girdiği öğrenildi. tırın sürücüsü G.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.