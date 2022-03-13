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    Edirne'de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü

    Asayiş uygulamasında durdurulan bir sürücü, alkolmetre aparatını aracının torpidosundan çıkarıp polise uzattı. Ekipleri hayrete düşüren sürücü, yıllardır üfleme çubuğu ile trafiğe çıktığını söyledi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 08:47
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    Edirne'de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.

    Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜLER BELİRLENDİ

    Ekipler, bazı sürücülere alkolmetre ile ölçüm yaptı.

    Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.

    KENDİ ÇUBUĞUNU VERDİ

    Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi.

    Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu polis ekibine verdi.

    Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı.

    Edirne de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü #1

    YANINDAN AYIRMIYOR

    Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu, o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.

    Edirne de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü #2

    Edirne de kendi alkolmetre aparatıyla gezen sürücü #3


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