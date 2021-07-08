Seyfettin Selim’in organize ettiği yemeğe katılan Gazeteci Hüsnü Sarıgül’ün eli, eğlence sırasında Selim’in yüzüne çarptı. Babasının saldırıya uğradığını düşünen Selim’in oğlu, gazeteciyi darbetti.

Edirne’de, 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, gazetecilerin de katıldığı bir yemek organize etti.

İlerleyen saatlerde davetliler oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı.

Seyfettin Selim’de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti.

Eğlence sırasında kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli Selim'in yüzüne çarptı.

Sarıgül’ün elindeki sigara külü de Selim’in yüzüne denk geldi.

Seyfettin Selim’in oğlu Melih Selim, durumu görünce babasına saldırı yapıldığını düşündü.

KAMERALARA YANSIDI

Melih Selim, muhabir Sarıgül’ü önce itti ardından yumruk atarak darbetti.

Basın toplantısı için yemeğe katılan Hüsnü Sarıgül’ün darbedilme anları anbean kameralara yansıdı.

Edirne’de Kırkpınar Ağası'nın oğlu, gazeteciyi darbetti VİDEO



ŞİKAYETÇİ OLMADI

Seyfettin Selim, olayın bir yanlış anlaşmadan kaynaklandığını belirterek, "Oyun sırasında genç gazetecinin eli yüzüme denk geldi, elindeki sigarasının külü de yüzümü yaktı. Ben geri çekilince oğlum bana vurduğunu sandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay, daha sonra onları barıştırdım.” ifadelerini kullandı.

Muhabir Sarıgül, şikayetçi olmadı.