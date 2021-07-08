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- Edirne’de Kırkpınar Ağası'nın oğlu, gazeteciyi darbetti
Edirne’de Kırkpınar Ağası'nın oğlu, gazeteciyi darbetti
- DHA
- 08.07.2021 - 17:11
- Güncelleme : 08.07.2021 - 17:31
Edirne’de, 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, gazetecilerin de katıldığı bir yemek organize etti.
İlerleyen saatlerde davetliler oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı.
Seyfettin Selim’de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti.
Eğlence sırasında kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli Selim'in yüzüne çarptı.
Sarıgül’ün elindeki sigara külü de Selim’in yüzüne denk geldi.
Seyfettin Selim’in oğlu Melih Selim, durumu görünce babasına saldırı yapıldığını düşündü.
KAMERALARA YANSIDI
Melih Selim, muhabir Sarıgül’ü önce itti ardından yumruk atarak darbetti.
Basın toplantısı için yemeğe katılan Hüsnü Sarıgül’ün darbedilme anları anbean kameralara yansıdı.
Edirne’de Kırkpınar Ağası'nın oğlu, gazeteciyi darbetti VİDEO
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Seyfettin Selim, olayın bir yanlış anlaşmadan kaynaklandığını belirterek, "Oyun sırasında genç gazetecinin eli yüzüme denk geldi, elindeki sigarasının külü de yüzümü yaktı. Ben geri çekilince oğlum bana vurduğunu sandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay, daha sonra onları barıştırdım.” ifadelerini kullandı.
Muhabir Sarıgül, şikayetçi olmadı.