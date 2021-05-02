Edirne'de komşusunun üzerine kaynar su döktü

50 yaşındaki Ercan Yılmaz, sigara dumanı tartışmasında üzerine dökülen kaynar su nedeniyle hastanelik oldu.

Edirne'de apartmanda sigara içme yüzünden çıkan tartışma kaynar suyla bitti.

Meydan Mahallesi Dinler Apartmanı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, apartmanın birinci katındaki dairede oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanı, binanın havalandırma boşluğundan üst kattaki dairelere gitti.

SİGARA DUMANI TARTIŞMASI

Üst kat komşuları, sigara dumanının evlerinin içine girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'yü daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Ancak uyarının dikkate alınmaması nedeniyle bina sakinlerinden Ercan Yılmaz, komşusunu bir kez daha uyarınca aralarında tartışma yaşandı.

KAYNAR SUYU ÜZERİNE BOŞALTTI

Tartışma, ilk başta komşuların da araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Ercan Yılmaz (50), fırından ekmek alıp evine dönerken bina girişinin hemen üzerindeki dairede oturan Gündüz Ü., komşusunun üzerine tencerede kaynattığı kaynar suyu boşalttı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Yılmaz'ın vücudunda yanıklar oluştu. Sokaktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Yılmaz, komşusunu sigara konusunda uyardığını belirterek, "Daha sonra fırına ekmek almaya gittim. Binaya girerken üzerime kaynar suyu boşalttı" dedi.

Polis, Gündüz Ü. ile kızını gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.