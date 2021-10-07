Aracın kontrolünü kaybeden sürücünün yaptığı kaza sonucunda otomobil, tıra çarptı. Hızını alamayan otomobil, karşısındaki ATM'ye ok gibi saplandı.

Edirne Lalapaşa karayolunda Mehmet B. idaresindeki cip, kontrolden çıktı.

Yolun 17'nci kilometresindeki Sinanköy mevkisinde Mehmet B.'nin aracı, Akif K. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç, yol kenarındaki tıra ve benzinliğin girişinde duran ATM’ye de çarptı.

ATM'YE SAPLANDI

ATM'ye ok gibi saplanan araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Mehmet B. ve torunu Batuhan B. yaralandı.

Benzinlikteki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kontrolden çıkan araç ATM'ye girdi VİDEO











YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.