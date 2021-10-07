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    Edirne'de kontrolden çıkan araç ATM'ye girdi

    Aracın kontrolünü kaybeden sürücünün yaptığı kaza sonucunda otomobil, tıra çarptı. Hızını alamayan otomobil, karşısındaki ATM'ye ok gibi saplandı.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 19:34
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    Edirne'de kontrolden çıkan araç ATM'ye girdi

    Edirne Lalapaşa karayolunda Mehmet B. idaresindeki cip, kontrolden çıktı.

    Yolun 17'nci kilometresindeki Sinanköy mevkisinde Mehmet B.'nin aracı, Akif K. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden araç, yol kenarındaki tıra ve benzinliğin girişinde duran ATM’ye de çarptı.

    ATM'YE SAPLANDI

    ATM'ye ok gibi saplanan araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Mehmet B. ve torunu Batuhan B. yaralandı.

    Benzinlikteki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Edirne'de kontrolden çıkan araç ATM'ye girdi VİDEO


    Edirne de kontrolden çıkan araç ATM ye girdi #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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