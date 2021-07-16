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    Edirne'de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı

    Sahiplendiği köpeği döverek işkence eden E.G., şikayet üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.G. ifadesinde, "Boğazına bir şey kaçmıştı, ben onu çıkarıyordum" dedi.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 17:25
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    Edirne'de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı

    Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli köyünde yaşayan ve kamping işletmecisi olan E.G., sahiplendiği köpeğine işkence etti.

    E.G. köpeği dövüp, boğazından tutarak yukarı savurdu. O anlar bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Bölgedeki bir iş yerinin sahibi ve çalışanları olaya müdahale ederken, köpek E.G.’nin elinden kurtulup kaçtı.

    Şikayet üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G.'ye para cezası kesildi, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alındı.

    Edirne'de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı VİDEO

    Edirne de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı #1

    "BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI.."

    Köpeğine işkence yapmadığını savunan E.G.’nin, "Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Köpeğime işkence yapmadım." dediği belirtildi.

    E.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 'hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek' suçundan işlem başlatıldı.

    Edirne de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı #2

    BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

    Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek, rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.

    Edirne de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı #3

    Edirne de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı #4

    Edirne de köpeğe işkence anları kameraya yansıdı #5

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