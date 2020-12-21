Edirne'de köpeğin ölmesine sebep olan aileye 1902 lira ceza

Sahiplenmek için aldıkları köpeği balkonda bağlayarak ölüme terk eden aileye 1902 TL para cezası uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Yolu üzerindeki evlerinde oturan Sebahat ve Salih Erguvan çifti, köpek sahiplenmek istedi.

Site önünde besledikleri köpeklerden birini eve alarak balkona bağlayan aile, sabah uyandıklarında asılı halde can verdiğini gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Belediye ekipleri köpeği teslim alırken, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise inceleme başlattı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan incelemenin ardından aileye, 'Sahipsiz hayvanın ölümüne neden olmak' suçundan 1902 lira idari para cezası uygulandı.

AŞAĞI ATLAMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Köpeğin evlerinde ölmesi nedeniyle ceza uygulanan Sebahat Erguvan, “Çocuğum acımıştı. Bunun üzerine sokak köpeğini sahiplenmek için eve almıştık. Balkona bağladık. Sabah kalktığımızda köpeği balkonda asılı ölü bulduk. Balkondan aşağı atlamaya çalışmış. Çok üzgünüz." açıklamasını yaptı.

























