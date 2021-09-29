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    Edirne'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Cemalettin Bozkıran, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 23:44
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    Edirne'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Kore gazisi Cemalettin Bozkıran, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

    Bozkıran için Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

    CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

    Törene, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Mustafa Demirel, İlçe Müftüsü Engin Çiçek, Büyükşehsuvarbey Mahallesi Muhtarı Kamil Dinç ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

    Bozkıran’ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı.

    Edirne de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #1

    GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

    Bozkıran cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Uzunköprü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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    Edirne de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #3

    Edirne de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı #4

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