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- Edirne'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Edirne'de Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Cemalettin Bozkıran, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
- İHA
- 29.09.2021 - 23:44
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Kore gazisi Cemalettin Bozkıran, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Bozkıran için Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Törene, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Mustafa Demirel, İlçe Müftüsü Engin Çiçek, Büyükşehsuvarbey Mahallesi Muhtarı Kamil Dinç ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Bozkıran’ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Bozkıran cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Uzunköprü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.