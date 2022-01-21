Edirne'de markete giren hırsızlar 19 şişe alkol çaldı

Marketteki güvenlik kameralarından tespit edilen ve çok sayıda alkol şişesi çalan 2 hırsız, polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan markete giren iki şahıs, reyonda bulunan yaklaşık 500 lira değerindeki 19 şişe alkolü çalıp, kaçtı.

Durum market görevlileri tarafından yapılan ürün sayımında fark edilirken, yapılan hırsızlık ihbarı üzerine polis,konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ALKOL HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında marketin kamera kayıtlarını inceleyen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketten ürünleri çalan 2 kişinin kimliğini daha önce de benzer suçlara karışmış E.E. ve C.O. olarak tespit etti.

2 HIRSIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İki şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adli makamlar karşısına çıkarılan E.E. ve C.O. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.