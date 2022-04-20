Edirne'de bir marketten hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıs suçüstü yakalandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir kişi markette dolaşırken raflardan alıp üzerine sakladığı 100 lira değerindeki ürünlerle çıkmaya çalıştı.

Durumu fark eden market görevlileri şahsın üzerindekileri çıkarmasını istedi.

Önce ürünleri çıkardı sonra kaçtı

Şahıs, marketten aldığı ürünleri tek tek üzerinden çıkardı ve kaçtı.

İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili polis ekipleri yabancı uyruklu şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de marketten hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı VİDEO