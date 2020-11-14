Edirne'de mazgal kapağı hırsızları tutuklandı

Edirne'de mazgal kapaklarını çaldıkları tespit edilen iki şüpheliden biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde devriye görevi yapan bekçiler, 3 kişiyi mazgal kapaklarını bir araca yüklerken gördü.

Duruma müdahale eden bekçiler, H.B. adli şüpheliyi yakaladı. A.B. ve E.S. adlı şüpheliler ise kaçtı. Polis, kaçan şüphelilerden A.B.’yi de kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

İKİ HIRSIZ CEZAEVİNDE

Şüphelilerin cadde üzerinden 5 mazgal kapağı çaldığı tespit edildi.

E.S.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken adliyeye sevk edilen H.B. ve A.B., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.