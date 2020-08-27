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    Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası

    Minibüse maskesiz binen yaşlı adamın, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 13:36
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    Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası

    Edirne’de, yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir adam, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı.

    Uyarılar tartışmaya dönüşürken, yolcular yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı.

    UYARILARA YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

    Maskesini takmayan yaşlı adam bir süre sonra kendisini uyaran yaşlı bir adama yumruk attı. Maskesiz şahıs daha sonra minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

    "KORKMA ANNEM"

    Öte yandan, küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. "Korkma annem" diyerek bebeğine sarılan anne, minibüsü durdurarak araçtan indi.

    Edirne de minibüsteki yolcuların maske kavgası #1

    Edirne de minibüsteki yolcuların maske kavgası #2

    Edirne de minibüsteki yolcuların maske kavgası #3

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