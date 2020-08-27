Edirne'de minibüsteki yolcuların maske kavgası

Minibüse maskesiz binen yaşlı adamın, kendisini uyaran şoför ve yolcularla tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

Edirne’de, yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir adam, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı.

Uyarılar tartışmaya dönüşürken, yolcular yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı.

UYARILARA YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Maskesini takmayan yaşlı adam bir süre sonra kendisini uyaran yaşlı bir adama yumruk attı. Maskesiz şahıs daha sonra minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

"KORKMA ANNEM"

Öte yandan, küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. "Korkma annem" diyerek bebeğine sarılan anne, minibüsü durdurarak araçtan indi.