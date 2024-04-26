Edirne'de motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Edirne'de önce otomobile ardından duvara çarpan motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Edirne'de 22 yaşındaki Beykan Poturlu'nun kullandığı motosiklet, S.Z. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle valilik binasının duvarına da çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hastanede can verdi

Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan araç sürücü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)