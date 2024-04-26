İHA
Edirne'de 22 yaşındaki Beykan Poturlu'nun kullandığı motosiklet, S.Z. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle valilik binasının duvarına da çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Hastanede can verdi
Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan araç sürücü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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