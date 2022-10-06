Edirne'de motosikletten düşen annesini yaralı şekilde bırakıp kaçtı

Dönel kavşaktan dönüş yapan şahsın motoru kontrolden çıkıp devrildi, motorun arkasında oturan annesi kaza anında yere düşüp yaralandı. Annesini olay yerinde bırakıp motora binerek kaçtı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda plakası olmayan motor ile yolculuk yapan 45 yaşındaki Oktay K. ve motorun arkasında oturan 74 yaşındaki annesi Safinaz K., yolculuk sırasında dönel kavşaktan dönüş yapmak isterken dengesini kaybetti ve motosiklet kontrolden çıkıp devrildi.

74 yaşındaki annesini yaralı halde bırakıp kaçtı

Kazada oğlunun sürdüğü motorun arkasında oturan Safinaz K., kaza anında motosikletten sarsılıp düştü. Oktay K. yaşanan bu olay üzerine motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı.

Oğlu bırakıp gitti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise verdiği ifadede, sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi.

Yaralı olan Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.









