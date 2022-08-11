Edirne’de mutfak tüpü bomba gibi patladı

Uzunköprü'de bir evin mutfağında bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli ayağa kalktı ve sokağa döküldü.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Aşçıoğlu Mahallesi Hızırreis Caddesindeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mutfak kısmında bulunan tüp, bomba gibi patladı.

Patlamanın ardından evde çıkan yangın ise mahalleyi ayağa kaldırdı.

Tüpün patladığı esnada ev sahibi, kısa sürede evlerinden kendilerini dışarı zor attı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Mahalle sakinleri, patlama sonrası durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu iyi

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken dumandan etkilendiği öğrenilen 1 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan 1 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.