3 gündür aralıksız süren yağmurlar, bölgedeki nehirlerde su debilerinin yükselmesine neden oldu.

Edirne ve Trakya bölgelerinde etkili olan yağış, su taşkınlarına neden oldu.

Son 72 saattir şiddetli yağmurun ardından Meriç ve Tunca nehirlerinde su artışı görüldü.

Kısa süre önce nehirlerde yaşanan kuraklıktan kaynaklı kum adacıkları ve yosunlanmalar da su altında kaldı.

Yağışların aynı seviyede devam etmesi durumunda, su debilerinin daha fazla yükselmesi bekleniyor.

"SON GÖRDÜĞÜMÜZDE TAMAMEN KUM ADACIKLARI VARDI"

Bölgede yaşayan Sami Bilgin, “Buralar tamamen akmaz haldeydi. Yağmur yağınca kum adacıkları gitti, yosunlar kayboldu. Aslında baktığın zaman görünümünden fark ediyor her şey. Öbür tarafta Bulgaristan’daki yağışların da büyük etkisi var. Son gördüğümüzde tamamen kum adacıkları vardı. Sanki var, yok gibiydi. Şu anda gayet güzel ve daha da güzel olacak, seviye yükseldi ve kum adacıkları ortadan kalktı. Çirkinlikler kalmadı.” dedi.

Edirne'de nehirlerde su taşkını yaşandı VİDEO









"ÇİFTÇİLER İÇİN DE ZORLUK ÇIKARIYOR"

2 gündür yağan yağmurla birlikte kum adacıklarının kapandığını ifade eden Mustafa Kemal, “Küresel ısınmadan dolayı kuraklık ilimizde de görülmekte. Yaz aylarında kum adacıkları bayağı bir oluşuyor. Bulgaristan ve Yunanistan’daki barajlardan da su gelmesi engelleniyor. Bu sebeple su seviyesi bayağı düşüyor. Bu Edirne’deki tarımla uğraşan çiftçiler için de zorluklar çıkarıyor. Sonuçta çiftçilikle geçimini sağlayan bir il.

Ayçiçeği olsun, çeltik tarlaları olsun etkileniyor. Bu günlerde yağışla bereketli artışlar bayağı bir oldu. Tunca ve Meriç’in taşıdığı su şu anda yükseldi. Kışın nehrin debisi yükseliyor. Kışın nehrin taşıdığı topraklar yazın suyun debisinin düşmesiyle nehir yataklarında kum adacıkları oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.





"SUYUN YÜKSELMESİ GÜZEL OLUR"

Son 2 gündür yağan yağmur sebebiyle nehirlerin artığını belirten Doğukan Polat, "Su seviyesi 2 günde yükseldi ve daha da yükselmesini istiyoruz. Buradakiler hayvancılık ile geçimini sağlıyor, tarımla ilgileniyor. Suyun yükselmesi güzel olur. Yağmur yağsa da yağış olsa da seviyesi yükseldikçe temizlenmeye başlıyor. Yani akıntı fazla olduğu için çöpleri diğer tarafa götürüyor ve rahat rahat toplanıyor.” şeklinde konuştu.

RİSK TAŞIMIYOR

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise, bölgede son yaşanan şiddetli yağışların etkisiyle her iki nehrin mevcut debilerinin yaklaşık iki kat arttığı bildirildi.

Artışın herhangi bir taşkın riski taşımadığı kaydedildi.











