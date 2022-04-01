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    Edirne'de oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

    Edirne'nin Keşan ilçesinde oğlunu darp ettiğini öne sürdüğü komşusu Havva Erözbek'i boynundan bıçaklayarak ağır yaralayan Fatma Kocagöbek'in cezası belli oldu.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 19:16
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    Edirne'de oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

    Dün saat 22.30 sıralarında Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda Fatma Kocagöbek, oğlunu darp ettiğini iddia ettiği komşusu Havva Erözbek’in evine giderek, tartışmaya başladı.

    EKMEK BIÇAĞIYLA BOYNUNDAN AĞIR YARALADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kocagöbek, ekmek bıçağıyla Erözbek’i boynunun sol kısmından yaraladı. Erözbek, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Havva Erözbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    TUTUKLANDI

    Fatma Kocagöbek ise polis ekiplerince evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Kocagöbek, çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Edirne de oğlunu döven komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı #1


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